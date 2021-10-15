【時報編譯張朝欽綜合外電報導】以魯比奧(Marco Rubio)為首的共和黨參議員周四呼籲拜登(Biden)政府，應該將陷入困境的華為，其分拆出來的子公司榮耀列入黑名單，稱榮耀對國家安全構成威脅。
路透獨家揭露該消息，魯比奧在與其他參議員連署的信件中表示，透過在2020年11月分拆的該智慧型手機品牌，中國事實上避開了美國出口管制。稱榮耀本質上是中國的一隻「手臂」，最近不受限制地獲得華為無法獲得的技術。
華為和美國商務部都未立即提出評論。
2019年，川普政府將華為列入貿易黑名單。隨著針對華為的制裁，在更嚴格的控制下開始產生影響，華為去年宣佈將榮譽出售給一個由30多家代理商和經銷商組成的財團。
今年8月，以眾議院外交委員會資深委員Michael McCaul為首的14名共和黨議員也呼籲商務部，將榮耀列入黑名單，指控該公司為華為分拆，以逃避美國的出口管制，並讓華為藉此獲得被封鎖的半導體晶片和軟體。
(時報資訊)
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