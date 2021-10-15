【時報-台北電】宏旭-KY(2243)有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告110年9月營收1.76億元，稅前虧損3800萬元，本期虧損3400萬元，每股虧損0.78元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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