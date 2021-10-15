【時報-台北電】台聚(1304)為償還債務，董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額20億元，分為甲券及乙券二種。甲券為5年期7億元，自110年10月26日發行，至115年10月26日到期，固定年利率0.63%；乙券為7年期13億元，自110年10月26日發行，至117年10月26日到期，固定年利率0.77%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#發債 #台聚

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