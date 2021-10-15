全球天然氣價格飆升，再加上中國近期陷入能源短缺危機，據傳中國正考慮加快敲定美國長期液化天然氣（LNG）的供應。

路透引述消息人士報導，由於天然氣價格飆升和中國境內電力短缺加劇對中國燃料安全的擔憂，中國主要能源公司正在與美國出口商進行深入談判，以確保LNG供應。

消息人士指出，至少有5家中國公司正在與美國出口商進行磋商，包括中國國有大型企業中石化和中國海洋石油總公司，以及浙江能源等地方政府支持的能源經銷商，美方企業主要是Cheniere Energy和Venture Global。這項磋商可能帶來價值數以百億美元計的交易，從而標誌著中國對美國的液化天然氣進口激增。

在此之前，中美在2019年掀起激烈貿易戰的時期，中國曾一度暫停向美國採購天然氣，其後雙方簽訂「中美第一階段貿易協議」，中國承諾加大對美採購，協議項目包括能源商品，但至今仍未達標。

(時報資訊)