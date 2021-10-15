英國研究機構RenewableUK最近統計數據顯示，目前全球海上風電項目的總容量已突破400GW，達到413GW。其中，包括已經投入營運的項目、正在建設的項目、已獲批準的項目以及正在規劃建設中的項目。

報告顯示，如果包括營運、在建和規劃中的海上風電項目，則中國以64.4GW總裝機容量排名全球第一，其後為英國的63.2GW，以及美國的40.5GW。

值得注意的是，目前仍處於規劃階段的風電項目未來不一定會完全被建設出來，因此這項榜單之後仍可能再發生變化。

在已經投入營運的項目中，由英國摘得榜首，達到10.4GW，中國位居其後，以9.4GW位居第二，德國則為7.7GW。數據統計，在全球範圍內，已有35.3GW的海上風能完全投入使用。

(時報資訊)