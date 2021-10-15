【時報-台北電】太醫(4126)110年9月自結營收1億3811萬4千元，稅前利益1261萬7千元。110年前9月累計自結營收15億3306萬7千元，稅前利益3億8172萬元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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