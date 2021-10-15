【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在銀行股衝刺下，華爾街股市隔夜全面上漲。美國九月生產者價格指數續高，通膨壓力仍大。港股在連續假期後首復市，一路長紅。
周五香港恆生指數收漲368.37點或1.48%，為25330.96點。國企股(H股)漲117.0點或1.32%，為8966.17點。
汽車股強勢大漲6.6%，為表現最好的板塊。吉利汽車漲7.9%，報24.4港元；長城汽車漲7.7%，報33.3港元；比亞迪漲7.5%，報273.0港元。
內房股下跌。中海外跌3.6%；碧桂園跌0.8%。在港股休市期間，中國恆大傳出債券第三度無法支付利息，恆大短期內仍須面對龐大債務；另市場擔憂有其他中小型內房股將出現資金吃緊情形。
騰訊漲2.6%，報495.8港元。中信里昂預期，騰訊第三季疲弱，第四季起營收改善；維持買進評級和780港元目標價不變。
思摩爾國際大漲9.7%。該電子菸製造大廠宣布上季獲利年增16.2%；淨利年增7.6%。思摩爾並宣布，已在美國國際貿易委員會(ITC)對美國和加拿大38家企業和個人控告侵犯專利和商標權。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：