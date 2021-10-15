【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】資產管理公司貝萊德（BlackRock）周四出具報告指出，新興市場經濟體每年需要1兆美元的公共和民間資金，才能在這場對抗氣候變遷的戰役中順利轉型為低碳經濟，並達到淨零排放的目標。

貝萊德在報告中表示，這個數字遠遠超出聯合國估計每年將籌集1000億美元的目標。報告亦指出，要成功遏阻全球暖化，新興市場將扮演「至關重要」的角色。

這將成為下一回合全球氣候協商的核心議題。該會議排定於10月31日在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）召開，屆時所有國家都將被要求加快相關進程，以期在2050年實現淨零排放的目標。

貝萊德表示，要達到這個融資目標，公務機關每年需要提供1000億美元相當於補助款的資金，進而帶動更多的官方和民間投資。

儘管跨國多邊組織多年來持續致力於為應對和減輕氣候變化衝擊的項目提供資金，但目前為止這些機構在穿針引線吸引民間資本的成效上卻相當有限。

(時報資訊)