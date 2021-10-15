【時報-台北電】志聖(2467)110年Q3合併稅前盈餘2.19億元，稅後盈餘1.75億元，稅後盈餘歸屬於母公司1.55億元、歸屬於非控制權益0.2億元。前三季合併稅前盈餘6.68億元，稅後盈餘5.44億元，稅後盈餘歸屬於母公司4.92億元、歸屬於非控制權益0.52億元，每股盈餘3.28元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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