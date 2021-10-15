【時報-台北電】雷虎(8033)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告9月營收1.38億元，年增149%；稅前淨利3100萬元，年增7336 %；本期淨利2700萬元，年增2367%；每股盈餘0.206元。

第三季營收3.13億元，年增76%；稅前淨利3600萬元，年增397%；本期淨利2800萬元，年增316%；每股盈餘0.211元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

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