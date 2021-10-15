【時報-台北電】順藥(6535)110年現金增資發行新股1100萬股，每股發行價30元，10月30日為現金增資認股基準日，10月25日為最後過戶日，10月26~30日停止過戶。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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