【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)今(14)日宣布推出首款VR眼鏡VIVE Flow，宏達電亞太區總經理黃昭穎對自家產品超有信心，看好這將是宏達電自2015年販售VR產品以來「銷售最佳的產品」!
黃昭穎表示，以往的VR產品是特定人會用，並非一般人，但過去兩年VR市場一直成長，宏達電就一直在思考，想到VIVE Flow這個產品可以把過去使用障礙降低，且透過和viveport兩個領域整合，軟體加上硬體，希望用戶可以透過虛擬空間和朋友互相交流，這些都是宏達電積極在布建的，希望走開放的路線，因為VIVE Flow是和手機做連結，現在手機是會隨身攜帶的，也因此，潛在市場很大。
黃昭穎表示，VIVE Flow在台灣和中華電(2412)合作，現在也有和美國、日本、大陸等地的電信商在談合作，所以最快明年第一季會有好消息。他進一步強調，VIVE Flow未來的滲透率是可以期待的，有信心可以超越自2015年VR所有產品的總計銷售量，會是有史以來銷售最佳的產品，該產品的優勢包括有價格、設計、重量以及和手機的串連，除此之外，目前沒有缺料的問題。
談到台灣VR市場，黃昭穎表示，VR市場還是很初期，不管任何業者都一樣，這次的眼鏡就是一個很新的東西，希望可以讓更多人可以嘗試，不再是傳統印象中只針對遊戲客群，客層和以往產品是不一樣，相信只要是有用手機的，就可能是潛在機會。
宏達電今年在亞太區VR領域表現符合預期，2021年相較2020年成長也超過先前預期的兩位數。
另外，黃昭穎也透露，宏達電明年將會有新的手機產品推出，適當的時間會再公布。
(時報資訊)
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