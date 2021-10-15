【時報-台北電】經濟參考報訊，國家高端智庫商務部國際貿易經濟合作研究院日前發表2021年《全球服務貿易發展指數報告》，大陸服務貿易明顯走好，全球排名自2020年的第20名，2021年上升6個名次至第14名；規模指數上升至第4名；結構指數上升至第53名；地位指數上升至第5名；產業基礎指數則下滑至第38名。
新冠疫情爆發致全球服務貿易結構被迫改變，知識密集型為主的國家或經濟體相對衝擊小，若是仰賴觀光旅遊的國家或經濟體所面臨較艱難的考驗。報告指出，大陸持續深化改革開放，多地推動自由貿易試驗區建設，著重營商環境優化，服務產業基礎穩固，成為服貿發展指數穩健的原因。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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