【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】因天然氣和煤炭價格持續飆漲引爆石油產品需求，越來越多跡象顯示未來幾個月原油需求仍將穩健，而供應也將持續吃緊，周五原油價格進一步走高，本周周線漲幅可望超過3%。

周五亞洲時段美國11月期油價格盤中上漲83美分或1.02%，報每桶82.14美元，本周估將收漲3.4%，為連漲第八周。布蘭特12月期油漲89美分或1.07%，為每桶84.90美元，創下2018年10月來新高。布蘭特近月期油價格本周估將連漲第六周，周線可望收漲至少3%。

由於全球最大石油生產國沙烏地阿拉伯拒絕接受要求石油輸出國組織（OPEC）及其減產盟友增加供應的呼籲，以及國際能源署（IEA）預期天然氣價格飆升可能增加電廠對石油的需求，周四美國期油價格收漲0.87美元或1.08%，報每桶81.31美元，創下7年新高。布蘭特11月期油漲0.82美元或1%，報每桶84美元，創下3年來新高。

分析師指出，經合組織（OECD）的石油庫存急跌至2015年來新低。全球經濟從新冠疫情中復甦，原油需求亦隨之回升，而電廠從昂貴的天然氣和煤炭轉向燃油和柴油，為原油需求帶來更大的提振。 OANDA資深分析師Jeffrey Halley出具報告指出，亞洲市場樂於每周追高，而非蜷伏於價格下跌，這是一個強而有力的信號，顯示能源需求仍然強勁。

國際能源署（IEA）周四表示，能源危機料將使石油需求增加50萬桶/日，這將導致今年底的供應缺口達到約70萬桶/日，直到合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟國按計畫在明年1月提高供應量。

(時報資訊)