大陸股市15日先跌後升，上證指數收盤漲14點。兩市成交額合計為人民幣（下同）9,891億元，總結本周，滬指累計下跌0.55％。

香港信報報導，上證指數15日低開6點後，最多跌15點，跌幅為0.44％，低見3,542點，其後回升，高見3,578點，升20點，漲幅為0.58％，全日收市報3,572點，升14點，漲幅為0.4％，成交額為4,259.25億元。

各類股方面，鋰電池、半導體晶元股強勢拉升，數位貨幣、雲辦公等類股活躍，近日強勢的教育、工業母機等類股回調。電力、油氣開採類股探底回升，煤炭股大幅拉升。總體而言，市場風格持續切換，個股跌多漲少。

大陸商品期貨收盤，多數上漲，鄭煤、鄭棉、EG、棉紗主力合約漲停，焦炭漲超8％，焦煤漲約6％，短纖、棉紗等漲逾5％，滬鋁、國際銅等漲超3％，EB、澱粉等漲超2％，豆二、滬鉛等漲超1％，棕櫚、塑料等小幅上漲。紙漿跌超3％，花生、玻璃等跌超1％，蘋果、鄭醇等小幅下跌。

(時報資訊)

#滬指 #鋰電 #晶片股 #大陸 #期貨

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

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