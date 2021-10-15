大陸股市15日先跌後升，上證指數收盤漲14點。兩市成交額合計為人民幣（下同）9,891億元，總結本周，滬指累計下跌0.55％。
香港信報報導，上證指數15日低開6點後，最多跌15點，跌幅為0.44％，低見3,542點，其後回升，高見3,578點，升20點，漲幅為0.58％，全日收市報3,572點，升14點，漲幅為0.4％，成交額為4,259.25億元。
各類股方面，鋰電池、半導體晶元股強勢拉升，數位貨幣、雲辦公等類股活躍，近日強勢的教育、工業母機等類股回調。電力、油氣開採類股探底回升，煤炭股大幅拉升。總體而言，市場風格持續切換，個股跌多漲少。
大陸商品期貨收盤，多數上漲，鄭煤、鄭棉、EG、棉紗主力合約漲停，焦炭漲超8％，焦煤漲約6％，短纖、棉紗等漲逾5％，滬鋁、國際銅等漲超3％，EB、澱粉等漲超2％，豆二、滬鉛等漲超1％，棕櫚、塑料等小幅上漲。紙漿跌超3％，花生、玻璃等跌超1％，蘋果、鄭醇等小幅下跌。
(時報資訊)
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