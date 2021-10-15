各部會推出的7張加碼券，第一波抽籤已全部結束，總計抽出224.5萬份，不少「天選之人」表示自己抽中好幾張，但也有許多網友崩潰直呼，每天都很期待，結果全都槓龜，真的是邊緣人耶！實在好想哭。
不少網友在臉書哀嚎說自己根本就是邊緣人，這周每一天抽籤都很期待，結果到最後竟然一張都沒抽到，如今只能寄望下周。「全沒抽到+1」、「全部都完美避開了」、「難道只有我全部都沒中嗎」、「一家5口都沒中」、「邊緣人＋1，從去年到現在都沒有抽到」、「哭哭，一張加碼券都沒中」。
也有網友在PTT上發文說，加碼券的中獎機率其實很低，所以當初根本沒必要擔心抽到自己不喜歡的券，而只勾選4種最想要的券，因為其實每周都能抽中一張券就很幸運了，因此當初還是要全部都勾選比較好。
不少網友連一張券都沒有抽到，但也有許多人不只抽到一張券，不過，根據規定「每人每周只能中籤1次」，因此若在同一周抽到多張加碼券，將會依照個人勾選的券與加碼券的抽籤時間的先後順序，來決定最終抽到哪張券。舉例來說，A小姐同時勾選國旅券和農遊券，結果本周2種券都有被抽到，但因為國旅券比農遊券更先抽出中獎者，因此這一周她獲得的加碼券為國旅券。
(時報資訊)
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