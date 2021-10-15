台灣東洋（4105）去年爭取代理德國BNT疫苗破局，引發外界質疑有內線交易，經過一年多的調查，士林地檢署15日指揮調查局台北市調處等單位，兵分26路搜索東洋總部等處，並約談總經理施俊良等多名高階主管共26人。
士林地檢署15日約談對象不包括前行政院長、現任東洋董事長林全。而約談施俊良當高階主管，主要是釐清重大訊息傳遞過程及買賣股票細節，全案朝證券交易法內線交易罪嫌偵辦。
針對內部人遭約談，東洋表示正積極了解中。
東洋是在去年10月12日召開，由董事長林全、總經理施俊良等高階主管一起召開記者會，並重訊公告取得德國BioNTech（BNT）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有條件授權，將引進最多3,000萬劑疫苗，但同年11月3日表示，授權條件未成就，已通知BNT終止洽談授權疫苗事宜。
不過，在宣布取得疫苗代理授權到破局期間，由於東洋傳出代理BNT三週後即破局，東洋股價隨即從13日的69元、15日漲到84元，連3天漲停，10月15日創下3萬多張的交易量，結果11月3日談判破局後，股價就跳空跌停。
檢調獲報，東洋有內部人涉嫌在宣布取得有條件授權、終止洽談授權疫苗的重大消息公開前，即買賣東洋股票，涉及內線交易。
(時報資訊)
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