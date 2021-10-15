【時報記者林資傑台北報導】造紙大廠正隆(1904)為因應生產所需原料需求，規畫於大園廠新設6.6萬噸再生白漿線，今（15）日下午召開重訊記者會，宣布經承攬廠商比議價、並提報董事會決議通過，擬與集團關係人山發營造簽訂委建合約，合約總金額為5.66億元。
正隆為掌握商機、發展循環經濟綠色營運，近年持續擴大布局投資海內外循環經濟據點，積極推動「S.M.A.R.T低碳智紙」，提升能源資源整合績效。其中，為因應抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，集團規畫於大園廠增設6.6萬噸再生白漿線。
正隆針對大園廠增設6.6萬噸再生白漿線，原規畫於2020～2022年間投資8.73億元。惟因水處理流程設備增設、廠房設計變更及近期原物料及人工費用漲幅大，集團將預期投資金額大舉調升78.24％至15.56億元，將以自有資金及銀行借款支應。
正隆先前法說時表示，大園廠增設的再生白漿線預計明年中啟用，屆時將進一步擴大提供高價值白面紙產品，顯著發揮降低能源成本效益，對提升營運競爭力有很大助益。
(時報資訊)
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