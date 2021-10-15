【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技族群連3日走高帶動下，15日韓股也上漲並重回3千大關。KOSPI在3,015.06點，漲26.42點或0.88%。同時，韓元呈現升值走勢。

三星電子漲1.01%，SK海力士漲4.9%，三星SDI也漲2.89%。外資買超860億韓元。

不過，LG化學卻跌1.42%，現代汽車也跌0.24%。

韓國財政部15日表示，由於當地新冠疫情有再度升溫趨勢，需要與人面對面接觸的服務業衰退幅度擴增，因此，韓國經濟正面臨著持續性的不穩定。

同時，韓國政府宣布，再實施兩星期社交禁令，不過許多項目將不會規定那麼緊，可望慢慢鬆綁。

美元兌韓元在1,182.4價位，升值4.4韓元。

(時報資訊)