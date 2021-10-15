時報-10/15上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/15 10/14 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4930 4831 +99

二號國際白銀(公斤) 4915 4816 +99

三號國際白銀(公斤) 4900 4801 +99

鈀粉99.95%(公克) 499 491 +8

銠粉99.95%(公克) 3470 3420 +50

釕99.95%(公克) 153 153 -

銥99.95%(公克) 1190 1190 -

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#華通白銀 #貴重金屬 #上海

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
紐約近月RBOB汽油
2.4350 +0.03
紐約近月天然氣
5.687 +0.10
紐約近月黃金
1797.9 +3.20
日本近月RSS3橡膠
209.50 +1.50
倫敦三個月期銅
9984.00 +333.00
紐約近月輕質原油
81.31 +0.87
BDI綜合指數
5062 -144.00
芝加哥近月黃豆
1206.25 +11.00
芝加哥近月玉米
516.75 +4.50
倫敦近月布蘭特
84.00 +0.82
紐約近月棉花
107.1 +3.24
倫敦三個月期鎳
19294.00 +376.00

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