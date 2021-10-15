【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)今日舉辦法人說明會，執行長曾恭勝表示，明年整體營收預計會有雙位數成長，針對大陸限電問題，毅嘉目前影響不大，也會積極擴大非大陸地區廠區營收貢獻，藉此降低風險。

大陸限電衝擊產業，毅嘉目前主要產能依舊集中在大陸廠，但因為產業別和地區關係，曾恭勝表示，大陸限電對毅嘉的影響不大，目前大陸營業額佔毅嘉總營收9成，後續希望在大陸以外的廠區可以逐步增加營業比，降低風險，目前林口廠5%，未來2年希望逐年可以提升到兩位數占比。

車用市場今年缺料缺很大，曾恭勝表示，其實毅嘉車載部分比一般消費型毛利率高，範圍落在10%~35%。

曾恭勝進一步表示，今年主要還是受到缺料問題衝擊，最缺的還是半導體IC部分，包括Power IC以及Multi-Level Cell晶片(MLC)，所以現在主要出貨針對舊的車款，明年隨著整體半導體缺料問題可望舒緩，相信明年度市場就會有新車出來，整體市況會比今年更明朗。手機產品部分，毅嘉明年預估在AMOLED滲透率提升下，將提升毛利率貢獻，明年預估AMOLED有機會站到營收比重的5~10%，且毛利率會比車載好。

整體來說，曾恭勝強調，明年整體營收預計會有雙位數成長。

財務長黃彥翔表示，毅嘉明年資本支出預計落在6億元，現在帳上現金約有22億元。

(時報資訊)