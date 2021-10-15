【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到財報預期樂觀與隔夜美股大漲激勵，日本股市15日也跟著走高。日經指數收29,068.63點，漲517.7點或1.81%，不僅創兩周新高，同時周線也是過去3星期以來首度收紅、漲3.64%。另外，東證收2,023.93點，漲36.96點或1.86%，周線漲3.16%，一反過去3周收黑頹勢。

　立花證券認為，科技類股在盤中領漲，因為這些公司的海外事業前景看俏。預計許多日本業者也會上修全年財測，這對日股來說是一大助力。

　日經中表現最好的為半導體機台製造商東京威力科創，上漲2.97%。另外，機器人手臂製造業者發那科更是大漲5.61%。

　東證指數內，索尼集團與工廠自動化業者基恩斯，分別漲2.67%與3.66%。

永旺連鎖超市宣布買下百元商店Can Do後，由於大量買單湧入，因此一度暫停交易。最後，Can Do亮燈漲停並收在2258日圓，漲幅達21.53%。

　表現弱勢的是高島屋百貨，因下修本財年獲利預估，股價下跌4.14%。同時，在公布不如預期財報後，成衣大廠迅銷收跌0.12%。

(時報資訊)

#日經 #財測 #日股

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

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