渣打銀行指出，隨著中美關係的對抗性降低，可能會進一步提振情緒，預計人民幣對一籃子貨幣將保持強勢，兌美元於第四季可能在6.4至6.6，且不排除重返年內最強水準。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，人民幣的強勢從根本上來說是由創紀錄的出口和貿易順差、強勁的資本流入、相對於主要貨幣的高利率溢價、以及充裕的政策空間所推動。儘管經濟趨勢較弱，但預計在持續強勁的基本面和中美之間可能較少的對抗關係的支持下，人民幣強勢將持續更久。

美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃在年底前舉行虛擬會議，渣打預計，在未來幾季中，更有意義的關稅回調或減少的可能性愈來愈大，使中美關係和緩。

不過，大陸當局可能會加強逆周期措施以遏制人民幣的再度升值。渣打認為，美元兌人民幣可能會在第四季重返年內的低點6.36，同時新一輪逆周期措施可能推出，包括進一步提高外匯存款準備金率，以防止進一步升值。

(時報資訊)