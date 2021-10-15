台灣東洋去年10月爭取代理BNT疫苗，雖然事後破局，卻傳出內部有人藉此利多消息，預先買進自家公司股票，並在獲知授權失敗後大量脫手，涉及內線交易，士林地檢署調查後，前往雙北、台中、高雄等26處所，搜索東洋公司總部、分公司及員工住處，並陸續傳喚26人到案，全案依證券交易法偵辦，據了解該公司董事長林全並未涉入此案。

由前行政院長林全當董事長的台灣東洋公司，去年10月12日曾對外表示，正與德國藥廠洽談BNT疫苗授權，可望引進3000萬劑，11月3日又表示計畫生變，已終止洽談。

士林地檢署不久便接獲檢舉，指這20多天來，東洋股票有大量買賣的狀況，在公布談授權後，東洋股價由65元飆至90元，疑有內部高層涉及內線交易，金管會主委黃天牧也表示情況有異，已請櫃買中心進行調查。

士林地檢署指出，去年11月接獲民眾告發，分案調查後，發現該公司內部員工及親友，確有內線交易情形，15日由主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩，持搜索票前往台灣東洋公司及犯罪嫌疑人基隆市、雙北、新竹、台中、高雄等26處執行搜索，另通知犯罪嫌疑人等26名到案，目前正在偵訊中。

(時報資訊)

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