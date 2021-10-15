【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)今日舉辦法人說明會，今年度在全球陸續解封下，車用電子及消費性產品的需求增溫，前三季度之累積稅前淨利已超過去年全年度獲利，一掃去年受疫情影響的陰霾，且毅嘉看好，若第四季缺料舒緩，則單季營運有機會再攀今年新高。
毅嘉第三季單季自結合併營收金額約16.10億元，年增加4%，單季合併毛利率14%，季度增加1%，合併營業利益為7464萬元，合併稅前淨利為8672萬元。
毅嘉累積前三季度之合併營業收入金額為48.68億元，年增加30%，合併毛利率為13%，合併營業淨利為1.68億元，加計營業外收支後之合併稅前淨利為2億元，較去年同期增長約58%。
毅嘉第三季隨著疫情的趨緩，全球經濟逐漸解封，車用電子及消費性產品的需求增溫，整體接單呈現旺季水準，但第三季營運在供應鏈缺料的干擾下，單季合併營收來到16.10億元，雖然較前一季度略減2%，但年增仍達4%，單季毛利率則在產品組合優化下來到14%，較前一季度增加1%，單季毛利率為今年最佳水準，並順勢帶動第三季單季稅前淨利來到8,672萬元，單季獲利較前一季度大幅增長33%，創今年新高；累積110年前三季合併營業收入為48.68億元，年增30%，合併稅前淨利為2.00億元，前三季稅前淨利已超過去年全年的獲利，一掃去年受疫情影響的陰霾。
展望第四季，歐美各國加速施打新冠疫苗，帶動全球的景氣回溫，毅嘉主要客戶的訂單需求也隨之增溫，惟當前的經營環境仍然嚴峻，缺料、缺工及缺電的問題仍然牽動著第四季營運，同時也影響著當前實際的出貨動能，倘若三缺的問題能夠紓緩，則毅嘉第四季整體營運仍有機會攀峰。
(時報資訊)
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