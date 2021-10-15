【時報記者張漢綺台北報導】台達電(2308)第3季合併營收達796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高，目前台達電訂單能見度已達年底，若缺料及大陸供電不穩定情況不嚴重，台達電預估，第4季有機會比第3季好；不過美系外資因零組件短缺造成供應鏈不確定、大陸IA需求疲弱及謹慎看待伺服器，下調台達電目標價到290元。

各電源產品、汽車及被動元件等產品線訂單滿手，且缺料問題略為紓解，台達電9月合併營收為273.45億元，月增5.5%，年增2.02%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收2309.01億元，較去年同期成長13%。

近期大陸大規模限電，對電子產業供應鏈造成不小影響，台達電也謹慎看待，台達電表示，目前訂單滿手，能見度已達年底，惟大陸大規模限電對供應鏈的影響及缺料是變數，若相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好。

美系外資最新報告指出，雖然台達電仍看到強勁的訂單需求，尤其是蘋果新產品及電動車/汽車，但零組件短缺、物流/勞動力問題和大陸電力供應是第4季供應鏈的關鍵變數，並可能影響台達的營收及獲利至2022年上半年；我們預期，大陸第4季電力供給及供應鏈斷鏈/零組件短缺等不確定因素將影響第4季獲利，且大陸IA需求疲弱，加上伺服器經過2020年到2021年上升周期後，2022年成長將趨緩，我們將台達電2021年到2023年獲利下調4%到15%，給予「買進」評等，但目標價由355元降至290元。

(時報資訊)

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