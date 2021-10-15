恆大地產事件在中國大陸於去年8月以來，加大力度監管「房住不炒」政策，嚴格限制地產開發商的融資管道來控管風險，以改善房地產體質及中長期的經濟，導致恆大地產短期有流動性問題，長期恐有資不抵債，進入破產可能，據勞動部勞動基金運用局統計，截至今年8月底為止，未有直接投資恆大相關資產，但整體操作的基金則有113萬美元（約台幣3165萬元）間接投資恆大。

勞動基金運用局官員表示，並未開放投資中國 A股，亦無直接投資恆大債券或股票；但因恆大為指數投資的成份股，因此仍有少數曝險，截至今年8月底為止，包括勞動基金、代操的國保基金等間接曝險部位約113萬美元，占整體基金規模百萬分之6，風險屬於可控制範圍。

(時報資訊)