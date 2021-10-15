中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.350％、創一年半新高，為連續八個月走高，較9月標售時的0.281％，大幅上揚6.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因短期資金偏緊，及升息預期，投標資金偏保守，投標倍數大減至1.2倍、創歷史新低的結果。
根據央行公布的2年期定存單標售結果，僅吸引956億元資金搶標，投標倍數大降至1.2倍，低於長期平均2倍以上的水準，更創歷來最低投標倍數的紀錄，結果也反應在得標加權平均利率明顯上揚至0.350％，高於市場預估區間的0.31～0.33％，得標比率也衝高至破八成的83.68％。
央行在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增至600億元及800億元。
(時報資訊)
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