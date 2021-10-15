【時報-台北電】鈦昇(8027)考量市場機制，視股價變化、成交量狀況及資金的有效運用分批買回，故買回庫藏股未全數執行完畢。本次實際買回期間為110年9月22日至10月15日，買回83.4萬股，總金額5407萬4598元，每股均價64.84元，累積已持有公司股份占已發行股份總數之2.34%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#鈦昇 #庫藏股 #電機股

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