【時報-台北電】15日三大指數開低走勢分化，滬指橫盤，創業板指表現強勢。鋰電池、半導體晶片股強勢拉升，數位貨幣、雲辦公等板塊活躍；醫療、醫美板塊再度下挫，近日強勢的教育、工業母機等板塊回檔。
午後指數高位盤整，滬指小揚後回落，創業板指依舊強勢。電力、油氣開採板塊探底回升，煤炭股大幅拉升；豬肉、食品加工板塊低迷。煤炭股下午吸金，平煤股份、潞安環能、山西焦煤、昊華能源、新集能源等多股上漲。
收盤，滬指報3572.37點，漲0.40%，成交額為4259億元；深成指報14415.99點，漲0.52%，成交額為5631億元；創指報3276.32點，漲1.88%，成交額為2040億元。今日成交有所放量，達9800億元，乃未突破兆元大關。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
34912.56
+534.75(1.56%)
05:00
4438.26
+74.46(1.71%)
05:00
14823.43
+251.79(1.73%)
05:16
3291.24
+98.48(3.08%)
05:16
29068.63
+517.70(1.81%)
14:15
3015.06
+26.42(0.88%)
14:30
25251.52
+288.93(1.16%)
14:51
3571.09
+12.81(0.36%)
14:51
14407.04
+65.66(0.46%)
14:51
7207.71
0.00(0.00%)
10/14
6685.21
0.00(0.00%)
00:05
15462.72
+213.34(1.40%)
10/14
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：