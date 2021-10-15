【時報-台北電】15日三大指數開低走勢分化，滬指橫盤，創業板指表現強勢。鋰電池、半導體晶片股強勢拉升，數位貨幣、雲辦公等板塊活躍；醫療、醫美板塊再度下挫，近日強勢的教育、工業母機等板塊回檔。

午後指數高位盤整，滬指小揚後回落，創業板指依舊強勢。電力、油氣開採板塊探底回升，煤炭股大幅拉升；豬肉、食品加工板塊低迷。煤炭股下午吸金，平煤股份、潞安環能、山西焦煤、昊華能源、新集能源等多股上漲。

收盤，滬指報3572.37點，漲0.40%，成交額為4259億元；深成指報14415.99點，漲0.52%，成交額為5631億元；創指報3276.32點，漲1.88%，成交額為2040億元。今日成交有所放量，達9800億元，乃未突破兆元大關。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

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