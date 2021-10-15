國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天說，加快全球的疫苗接種速度，不僅是控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關鍵，也能讓全球經濟加速復甦。
法新社報導，參加IMF年度會議的財金官員，都對導致物價攀升的供應鏈瓶頸感到擔憂。
這些混亂狀況起源於疫情引發的前所未見狀況，以及經濟重啟造成需求劇烈反彈，還有在Delta變異株掀起的新疫情期間，雇主面臨難以招募到員工的問題。
不過，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，更基本的問題是大步往前邁進的國家與落後國家間的差距擴大，主因是低收入國家的接種率顯著較低。
她告訴記者：「這場會議要傳達一個非常明確的訊息，那就是讓全球民眾接種疫苗至關重要。」
先進國家已開始提供追加劑，但約有96%的低收入國家民眾尚未施打疫苗。
擔任IMF指導委員會主席的瑞典財政部長安德森（Magdalena Andersson）說，IMF成員國「呼籲國際加強合作並立即展開行動，以達成普遍接種的目標」。
喬治艾娃重申IMF的看法，即通貨膨脹壓力通常只是暫時的，但委員會強調，各國央行將密切關注物價，若有「具體」的風險，將採取行動因應。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：