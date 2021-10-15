【時報-台北電】昇佳電子(6732)10月18日參加櫃買中心與永豐金證券合辦之線上海外法說會。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#櫃買中心 #法說會

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀