【時報-台北電】毅嘉(2402)自行結算第三季合併營收約新台幣16.10億元，合併毛利率約14%，合併營業淨利約新台幣0.75億元，合併稅前淨利約新台幣0.87億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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