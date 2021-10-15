【時報-台北電】正隆(1904)董事會決議投資15.56億元於大園造紙廠增設白漿線設備，生產回收漿，以滿足原料需求。

正隆表示，原投資金額新台幣8.73億元，現因水處理流程設備增設、廠房設計變更及近期原物料及人工費用上漲幅度大，調增為新台幣15.56億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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