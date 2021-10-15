【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)今(15)日宣布推出首款VR眼鏡，走出以往VR頭盔的既定印象，宏達電全新產品VIVE Flow沉浸式VR眼鏡現身，繼昨晚的全球發表會後，今日隨即在台灣舉辦新品發表會，VIVE Flow主打小巧輕便，可以適用支援各品牌Android智慧機，更搶搭「元宇宙(Metaverse)」概念，號稱為將扮演通往「元宇宙」的重要關鍵。

台灣將是VIVE Flow全球首個上市市場，預計在11月1日正式上市，並找來最強電信業者中華電(2412)協助銷售，還有兩大通路商神腦(2450)以及聯強(2347)。

中華電行動分公司副總胡學海今也現身站台，他表示，5G時代，市場非常期待5G和VR的連結應用，他今日也順勢公布中華電與VIVE Flow的獨家資費合作，1399元資費就可以享有0元購機，期望透過產業的廣結盟，讓5G、VR相互幫襯。

宏達電VIVE Flow可以和手機高度整合，適用各品牌Android智慧機，根據市調機構數據初略顯示，台灣市場目前約有200萬支智慧機可以支援品VIVE Flow。

不僅如此，宏達電VIVE Flow更號稱是通往「元宇宙」的關鍵鑰匙，成功搶搭近期火紅「元宇宙」話題，所謂的「元宇宙」被解釋為一下一代的網際網路，將成為現實世界和虛擬實境的重要橋梁，Facebook近期也給予元宇宙最新定義，稱它為一個個虛擬空間，讓人們可以在這個空間裡與其它處於不同地方的使用者共同創造也一起探索，同時，更宣布將投入5,000萬美元的研發基金。

(時報資訊)

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