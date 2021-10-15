【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因受新冠病毒影響，印尼景氣復甦動力減弱，因此，當地央行下周會議時，應該還是會維持目前低利率不變。

從2020年薪冠疫情爆發後，印尼央行將7天期逆回購利率下調150個基本點，相當於調降6碼，來到歷史低點3.5%。同時，也提供市場超過570億美元資金活水。

同時，市場預估印尼利率在2022年第3季之前，應該都會保持在目前3.5%。到了2022年最後1季時才會升兩碼，也就是50個基本點到4%。

調研機構凱投宏觀認為，只要通膨尚未構成威脅，且貨幣保持一定的穩定度，央行貨幣政策就會受到支持並可促進景氣復甦。

印尼9月通膨率為1.6%，從2020年中以來，就一直低於央行2%至4%的目標值。預計2021年印尼通膨還不會太高，預計2022年將升至2.9%。到了2023年時，可望再來到3%。

由於印尼是原物料主要出口國，近期能源價格上漲也對印尼盾走勢提供支撐。由於美元升太多，故印尼盾兌美元貶約1%，同時，印尼盾從2021年迄今，基本上可說是相對平穩。

2013年當美國降息時，印尼盾一下子就大貶超過20%，名列最弱勢的全球5種貨幣之一。經濟學家分析，因為印尼目前經濟體質已改善，經常帳赤字相對較小之下，印尼央行也估計，大概只占2021年經濟成長的0.6%至1.4%間。

因此，印尼盾再大貶機率不高。

新加坡大華銀行認為，隨著社交禁令放寬，消費逐漸恢復，尤其是在2021年第四季會特別明顯。同時，在外國人直接投資增加，以及印尼政府最近鼓勵企業經營下，當地投資項目的改善速度也會加快進行。

(時報資訊)