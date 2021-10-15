大陸18日將公布第三季國內生產總值（GDP），瑞銀投資銀行高級大陸經濟學家張寧估計，大陸第三季GDP實際年增率可能放緩至5％左右。
張寧預計，大陸9月工業生產年增率可能明顯減速至2.5％，社會消費品零售年增率可能反彈至4.8％，房地產活動可能繼續走弱，9月固定資產投資年增率可能小幅升至2％至3％。
張寧表示，目前對2021年第四季GDP年增率4％和全年GDP增率8.2％的預測面臨較大下行風險。目前來看，大陸政府無意大幅調整雙控政策，但該行預計未來雙控政策會有所微調，包括暫時小幅放鬆雙控政策的執行力度，避免用能用電出現嚴重短缺等。
此外，安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）預期，由政策驅動的緊縮，當中以房地產最受影響，引發大陸經濟突然放緩，預期將自第四季持續至2022年初，該行因此將2021年和2022年GDP增長預測分別下調至7.9％和5.2％，較原來預測低0.3及0.2個百分點。
(時報資訊)
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