受到兩大航運巨頭馬士基、中遠海控股價大跌5%衝擊，貨櫃三雄再度震盪走跌，近幾個月航運股跌勢兇猛，但三雄情有獨鍾皇翔建設再度公告砸3億元買進陽明、均價122元。公告一出來，讓不少網友大驚，酸爆「喔！原來是超大根韭菜」、「代表蓋房子真的很好賺」。
貨櫃三雄昨「絕地大反攻」僅一日行情，今（15日）股價又遭空頭逆襲，終場萬海重挫2.1%至161元，長榮下跌1.4%、收在93.9元，陽明跌幅最輕，僅小跌0.1%、收92.3元。外資趁航運這波「跳樓大拍賣」搶進「船票」，連三日狂敲陽明3.82萬、萬海1.15萬張，唯獨9月營收月衰退的長榮，14日遭反手賣超1.17萬張。
除了外資搶「船票」外，上半年炒股航運績效亮眼、被封股神建商的皇翔建設，14日公告買進陽明2464張，總交易金額達3.01億元，平均交易價格為122.18元；另外，上周也公告買進萬海1374張，總交易金額達3.1億元，均價為225.81元。
PTT股版網友大驚，股神建商還在船上啊，均價100元以上，對於皇翔持續掃貨陽明、萬海，引發不少人熱議，有人狂酸，「代表蓋房子真的很好賺」、「擔心有錢人幹嘛== 早晚攤回來」、「明年就知道是贏家還是魯蛇」、「要三根漲停才能解套= =」、「每天房地產賺爛吧 真的對海運很有愛耶」、「買下經營權改名皇翔海運」。
還有網友表示，「皇翔台汽北站原本要蓋飯店改商辦了 要不要整棟賣陽明」、「不買土地蓋房穩賺 跟散戶學當水手」、「巨型韭菜，賣壓很重」、「等皇翔中環這種發畢業文才能進場了！」、「輸了漲房價就好」。
(時報資訊)
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