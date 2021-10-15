【時報編譯張朝欽綜合外電報導】挪威國家統計局(SSB)周五公布的數據顯示，由於來自離岸油田的天然氣銷售營收大增，讓挪威上個月貿易順差衝上歷史新高。

　該北歐國家的日產量約為400萬桶石油的當量，其中石油和天然氣幾乎各占一半，讓挪威成為全球能源價格飆漲的大贏家。

　SSB表示，9月的貿易順差較8月增加了28%，達到537億挪威克朗(約合63.7億美元)，為有該記錄以來的最高水準。

　資料顯示，挪威9月總出口金額中，有61%來自於石油貢獻。

　據挪威政府資料顯示，挪威天然氣去年在歐盟的消耗中占了22%，僅次於俄羅斯的34%。

　挪威9月天然氣出口總額為487億挪威克朗(約57.7億美元)，月增27%，較去年同期則大增7倍。

挪威上月的石油出口為304億挪威克朗，較去年同期、因疫情導致能源價格低迷時增加了116%。

(時報資訊)

#挪威 #天然氣 #石油 #出口

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