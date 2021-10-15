【時報編輯廖小蕎綜合報導】美國企業財報亮眼，加上就業及通膨最新數據緩解升息擔憂，隔夜美股全數收高，漲幅落在1.59%至3.08%。今日護國神山台積電(2330)發威，台股開漲39.48點、報16426.76點，電子、金融領漲，盤中彈高300餘點，尾盤再小拉一波，終場大漲393.91點或2.4%，收16781.19點今日最高，成交量2839.79億元。本周上漲140.76點或0.85%，周線連2紅。

今日外資(不含外資自營商)買超278.9966億元，投信賣超2.9981億元，自營商買超24.8463億元，三大法人買超300.84億元。其中，外資連2日買超，累計313.29億元；本月來累計賣超677.46億元；今年來累計賣超5728.84億元。

今日大盤一掃先前盤整陰霾，類股普漲，僅航運股、紡織股疲弱。半導體收漲4.19%，居類股之冠。晶圓雙雄ADR收漲，台積電法說利多滿盈，激勵股價開高19元至592元，終場上漲4.7%、收復600元，站上月線；聯電(2303)沾光，盤中一度攻上60元關卡，收漲4.23%、報59.1元。ABF載板表現不俗，景碩(3189)盤中觸及216.5元，收漲5%、報210元；南電(8046)開高走高，收漲5.35%、報413.5元；欣興(3037)盤中觸及漲停價128.5元，收漲7.69%、報126元。封測族群跟隨大盤彈漲，精材(3374)盤初攻頂直到收盤，收漲停價131元，領漲封測族群。再來，鴻海(2317)科技日於18日登場，股價先行暖身，盤中穩揚，收漲2.82%、報109.5元。電動車概念飆風，鴻家軍的廣宇(2328)收漲6.36%、鴻準(2354)收漲3.36%；AES-KY(6781)勁揚7.4%，美琪瑪(4721)挑戰漲停價127元，最終仍有8%以上漲幅。

金融股收漲1.1%，國泰金(2882)前3季EPS逼近9元，加上外資連2日大幅買超，今早獲買盤進駐，盤中即拿下短中均，終場上漲3%。富邦金(2881)前3季EPS達11.32元，居金控獲利王，今小漲0.94%。值得關注的是，國票金(2889)求娶安泰銀(2849)成功，國票金收漲2.57%，安泰銀則不見歡喜、收跌2.35%。國際鋁、銅價居高不下，原物料股漲聲響起，線纜股華榮(1608)價量俱揚、收漲停價24元、華新(1605)收漲3.7%；鋁合金大廠廷鑫(2358)強勢攻頂、收24.65元。美比特幣期貨ETF有望問世，挖礦概念股嗨翻天，撼訊(6150)收漲6.2%、麗臺(2465)收漲4.4%、映泰(2399)收漲3.2%、技嘉(2376)收漲2.3%、承啟(2425)收漲1.4%。

台積站回6字頭，多頭信心大增，台股收漲近400點。國安基金操盤手、財政部次長阮清華早在盤中時表示，台股基本面良好，對台灣有信心，國外還有一些變數、風險，國安基金將密切關注。展望後市，第一金投顧表示，景氣尚在擴張階段，大盤經震盪後仍可偏多看待，可留意業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台積法說受矚，但科技業供應鏈問題非短期可消化，IC、PC、手機成長放緩，傳產股則陷入大陸調控與籌碼凌亂壓力，淪為當沖樂園的航運股進行年線攻防，成敗攸關持股信心。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意