籌謀兩年的永豐登陸消金公司黯然喊卡。永豐金控代子公司發布重訊，永豐銀終止參與發起設立大陸消金融有限公司，變動後對公司財務業務無影響。
據重訊內容指出，永豐銀曾為了在大陸拓展消金業務，在大陸地區參與發起設立消費金融公司，不過，大陸地區合作公司函知終止申辦消費金融公司，所以永豐銀行終止合資參股案，但變動後對公司財務業務沒有影響。據了解，這家大陸地區合作公司，即大陸美的集團。
永豐銀在2019年7月時董事會就決議參股大陸美的集團股分有限公司發起設立的消費金融公司，該消金公司註冊資本預定為人民幣5億元、永豐銀行原預計砸人民幣1.5億元、拿下30％股權，主要提供當地個人消費性貸款商品。
永豐金控表示，此次是因大陸地區合作公司決定終止申辦消費金融公司，不過，永豐持續看好大陸消金市場，未來永豐銀仍繼續尋找適合對象。
(時報資訊)
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