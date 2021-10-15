【時報記者任珮云台北報導】聚陽(1477)9月份稅前盈餘為3.41億元，年減11.1%，累計前3季稅前盈餘為25.56億元，年增21.2%，稅前EPS為10.85元。今年第3季受到越南疫情衝擊，影響聚陽生產步調，導致旺季不旺；但在越南疫情趨穩下，受惠旺季效應遞延，聚陽看好第4季將呈現淡季不淡。
聚陽越南工廠逐漸復工，10月底聚陽越南廠的整體開工率有機會拉升到5成，但要回到7~8成，仍需一段時間。
聚陽原預估9月營收就回到年收正成長，但受到船期延誤影響，貨物遞延到10月出貨，導致營收表現較8月下滑，年增也未能如預期轉正。9月營收新台幣24.92億元，月減9.5%、年減7.3%。
據了解，東南亞疫情趨緩，在各地陸續復工下，港口作業更加混亂，塞港、船期延誤仍難解，導致聚陽9月該出貨的貨品未出貨，遞延至10月。
(時報資訊)
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