【時報記者張漢綺台北報導】AES-KY(6781)第3季合併營收29.18億元，創下單季歷史新高，目前AES-KY兩大產品線訂單良好，不過近期電子產業鏈受大陸停限電問題干擾，AES-KY生產未受影響，AES-KY表示，若無重大意外，下半年會比上半年好，AES-KY今天收盤股價1015元，順利站上千元關卡，創下掛牌新高。

歐洲電動兩輪車需求強勁，且中大型工業儲能系統電池模組出貨持續放量，AES-KY今年前3季業績無畏供應鏈長短料問題表現亮眼，上半年營業毛利為19.63億元，合併毛利率為36.19%，營業淨利為14.98億元，稅後盈餘為12.13億元，已超越去年全年，每股盈餘為16元；第3季合併營收29.18億元，季增6.46%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為83.48億元，年成長111.63%。

近期大陸供電不穩定，干擾電子產業鏈生產，AES-KY生產未受影響，不過AES-KY也謹慎因應供應鏈狀況，降低供應鏈對公司營運影響；由於兩大產品線訂單強勁，AES-KY預估，下半年會比上半年好，全年業績也會比去年好。

在外資及投信買進力挺下，AES-KY股價連日走高，今天股價以1015元作收，順利站上千元關卡，創下掛牌新高。

(時報資訊)

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