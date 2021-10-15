【時報-台北電】藍天(2362)處分新北市三重區興德段369地號土地、以及385~397等建號，包括土地約1,390.60坪、建物約13,281.99坪，交易總額41億元(含稅)，約每坪30萬8689元(含稅)，交易相對人為全球人壽保險股份有限公司，預計處分利益9.08億元(減除成本及相關稅費之估計數)。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#藍天

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀