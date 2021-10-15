【時報記者林資傑台北報導】美股四大指數周四勁揚，台股今（15）日在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)領軍下帶量強勢反彈，由於電子族群強勢表態、占比重返6成，配合傳產續強助攻，加權指數開高走高，尾盤漲勢進一步擴大，內資為主的櫃買指數亦放量穩揚，表現同步強勁。
終場加權指數大漲393.91點、收於最高點16781.19點，成交量小增至2839.8億元，本周上漲140.76點、呈現周線連2紅。櫃買指數終場上漲3.82點、收於202.09點，成交量小增至700.39億元，但本周仍小跌1.03點、周線未延續收紅態勢。
盤面各類股漲多跌少，由成交量最大的電子股大漲3.3％領軍，電器電纜股漲近3.1％、貿易百貨股漲2.6％居次，電機機械及橡膠股漲逾1.5％，玻陶、汽車、生技、鋼鐵、金融、觀光股齊揚逾1％，僅紡纖股微跌0.1％、航運股跌0.7％偏弱。
權值股由電子股主攻，晶圓雙雄台積電及聯電分別勁揚4.7％及4.2％，矽力-KY(6415)及國泰金(2882)齊揚逾3％，鴻海(2317)及日月光投控(3711)漲逾2.5％、聯發科(2454)、台達電(2308)、台塑化(6505)漲約2％，僅長榮(2603)及萬海(2603)下跌1.5％及2.1％偏弱。
分析師指出，台股今日開高走高、成交量回升至2800億元之上，終場以長紅K棒作收，化解向下探底壓力，但目前短期均線排列尚未扭轉翻多，故短線先以反彈格局看待，關注外資賣壓是否減緩，若短底順利完成，後續第三季財報行情有望顯現。
分析師認為，美中近期公布物價指數居高不下，市場預期Fed下月將如期啟動縮減購債，通膨利空有逐漸鈍化跡象。操作上建議參考短期技術面變化以短打因應，留意具題材或業績加持、線型偏多或獲支撐及法人增持股，減碼技術面偏空、營收欠佳及法人撤守股。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：