毅嘉宣布，第三季單季稅前淨利為8,672萬元，季增33%，單季獲利創今年新高，前三季稅前獲利為2億元，年增58％。

毅嘉表示，第三季營收金額16.1億元，年增4％，合併毛利率14％，較前一季度增加1％，營業利益為7,464萬元，稅前淨利為8,672萬元，前三季度合併營收為48.68億元，年增30％，毛利率為13％，營業淨利為1.68億元，稅前淨利為2.00億元，較去年同期增長約58％。

毅嘉表示，第三季度隨著疫情的趨緩，全球經濟逐漸解封，車用電子及消費性產品的需求增溫，整體接單呈現旺季水準，即使第三季營運仍遭到供應鏈缺料的干擾，然而在產品組合優化下，第三季毛利率創下今年以來新高，前三季稅前淨利已超逾去年全年度之獲利，一掃去年受疫情影響的陰霾。

展望第四季度，毅嘉表示，歐美各國加速施打新冠疫苗，帶動全球的景氣回溫，毅嘉主要客戶的訂單需求也隨之增溫，惟當前的經營環境仍然嚴峻，缺料、缺工及缺電的問題仍然牽動著第四季度的營運，同時也影響著當前實際的出貨動能，倘若三缺的問題能夠紓緩，則毅嘉第四季度的整體營運仍有機會攀峰。

(時報資訊)

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