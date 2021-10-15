（資誠生醫產業服務會計師游淑芬(左起)、台灣證交所上市二部推動組組長陳脩文、台灣生物產業發展協會秘書長林治華、證交所上市二部推動組主辦專員莊上逸。圖／資誠提供）

全球資本市場逐步復甦，台灣生物產業發展協會主辦、資誠聯合會計師事務所協辦的「生技小聚－台灣創新板打造創新事業上市新聚落」14日在台北舉行，邀請證交所分享「台灣創新板」架構，協助生醫產業提早進入資本市場順利募資與發展。

台灣生物產業發展協會秘書長林治華致詞時指出，疫情之下，台灣生醫產業依然展現強勁的研發能量。依據生技產業白皮書，截至2021年7月底，台灣共有157家公司經審定為生技新藥公司，包括：420個品項、50個以上產品在國內外獲准上市，顯示國內生技日漸蓬勃的動能。期待政府提供多元資本市場策略，助益生醫產業透過投資並成長之策略，加速研發創新，使更多生醫產品能更快推出，造福群眾並打入國際市場。

證交所上市二部推動組組長陳脩文及主辦專員莊上逸指出，為活絡資金與發展國家經濟，期待藉由資本市場的力量扶植創新產業發展，「台灣創新板」的推出，提供創新公司籌資新選擇，如生技醫療、物聯網、人工智慧、大數據等具有前瞻技術或創新經營模式的公司有更多機會在資本市場嶄露頭角。

「台灣創新板」肩負新創生態圈與資本市場的重要橋樑，針對擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的生技醫療、物聯網、人工智慧及大數據等公司。

而「台灣創新板」採用市值為上市標準並分成三類，第一類為市值15億元且最近一年營業收入須達1.5億元；第二類則僅適用生技醫療產業，免除營收與獲利條件，市值須達新台幣30億元，若屬新藥研發公司則核心產品須通過第一階段臨床試驗；第三類則市值須達40億元，亦免除營收與獲利條件。

另外，公司申請創新板須滿足設立年限及營運資金等其他條件。另創新板設立「合格投資人」門檻，期待引入創業投資事業、專業且高淨值投資法人、及具備足夠證券投資經驗的自然人參與，引入資金活水，加速台灣生醫產業成長。

資誠聯合會計師事務所生醫產業服務會計師游淑芬指出，疫情提升大眾對生醫產業的需求，也刺激了生醫資本市場的成長。

根據資誠彙整全球主要生醫IPO交易所之統計，2021年前三季全球生醫產業IPO募資規模達346億美元，IPO家數191家，募資規模方面較2020年前三季成長26％；IPO家數方面較2020年前三季成長44％。

在地區分布方面，美國是生醫IPO最大市場，2021年前三季生醫IPO家數共100家，募資金額224億美元。亞洲地區（台灣、香港、中國、以及亞太地區市場）共53家，募資104億美元。歐洲地區共30家，募資17億美元。其他地區（加拿大、中南美洲、中東與非洲地區）共8家，募資約1億美元。

游淑芬強調，2021年前三季台灣有5家生醫IPO，其中有兩家屬再生醫療領域，分別是博晟生醫（從事再生複合醫材研發）、長聖（從事再生細胞製劑製造銷售）皆在1月於證券櫃臺買中心上櫃。2021年前三季全球生醫IPO募資金額最高為數位醫療保險數據分析公司Oscar Health，募資14億美元。

若觀察台灣、美國、香港三地募資金額前三大生醫公司，分別有三家屬再生醫療，兩家屬數位醫療，其餘精準檢測、長期照顧、應用生技及醫療器材各有一家。展現生醫IPO市場趨勢逐漸走向高技術、高研發能量的新興生技產業。

展望2021年第四季與2022年，隨著疫苗覆蓋率提升及國人配合防疫政策奏效，台灣經濟環境從疫情影響中逐漸復甦，預計帶動新一波資本市場的成長。

(時報資訊)

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