孫彬訓／台北報導
第一銀行等9家金融機構於10月15日完成榮成集團旗下江蘇榮成環保科技公司等值3.6億人民幣聯貸合約簽署，聯貸資金將用於償還銀行借款暨充實營運週轉，並連結ESG(環境、社會、治理)調整機制，鼓勵榮成集團達成溫室氣體排放、省水及節電等ESG指標。
該案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行及彰化銀行共同主辦，高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台北富邦銀行、新光銀行、板信銀行與王道銀行等參貸，聯貸案超額認購高達90％。
榮成集團目前於大中華區設有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、33座環保回收站。大陸3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列大陸第四大，加計臺灣二林廠85萬噸，集團總產能380萬噸，位居亞洲第五大。榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式，提供生活必需的環保紙製品，同時貫徹五項環保高新技術達成節能、減排、降耗。
榮成每噸工紙產品排碳量低於0.8噸二氧化碳當量、每噸廢紙回收纖維超過87％、廠內每一滴水可循環使用16次以上，單位蒸氣使用量及耗電量皆位於業界領先地位，同時發展沼氣再生能源、執行生物污泥零排放，為ESG治理及減碳使命奠定良好基礎，並連續3年獲台灣永續基金會「TOP50 台灣永續企業」及連續4年獲「企業永續報告書-金獎」肯定。營運表現方面，榮成集團2021年上半年營收新臺幣251億元，年增達51％，隨著下半年步入傳統旺季，獲利表現可望再創高峰。
第一銀行長期重視企業社會責任及永續經營，為首家簽署赤道原則之公股銀行，ESG表現深受國內外高度肯定，並於3月領先公股銀行推出「永續發展連結貸款專案」，透過長期檢視客戶永續發展指標之達成情形，納入優惠融資評估重點，給予符合標準的企業戶利率減碼，截至9月底已核准15件「永續發展連結貸款專案」，總核准金額約230億元；此外，母公司第一金控連續3年蟬聯道瓊永續性指數最高等級「世界指數」成分股，兩度獲MSCI「全球標準指數」成分股ESG Ratings銀行業AA評級，為台灣銀行業最佳成績。
第一銀行藉由擔任公股銀行領頭羊的角色，期望透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：