【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)今日開出11月內銷盤價，隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼本次月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料等價格全面持平，大致為連續第二個月為平盤。預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。
中鋼表示，大陸寶鋼及越南河靜鋼廠相繼開出新盤價，皆以平穩為主要基調；考量當前下游終端用戶仍受全球海運物流不順，衍生產銷遞延效應影響，面臨高庫存水位去化與資金調度之雙重挑戰，中鋼公司秉持一貫「穩健、合宜」的訂價原則，決議11月內銷月盤產品全以平盤開出，期許下游用鋼產業把握鋼價平穩契機，加速升級轉型以接軌全球節能減碳趨勢與潮流。
中鋼10月的月盤產品中，僅電磁鋼片每公噸調漲500元，主力產品熱軋等均為平盤。11月的月盤產品全面以平盤開出。第四季季盤產品則續漲1.32%，整體鋼價持續穩漲。
從亞洲鋼市來看，中國大陸為達成「碳達峰、碳中和」及明年冬奧的北京現藍天目標，嚴厲施行「能耗雙控」政策，於10月13日下令鋼鐵業須自今年11月15日至明年3月15日錯峰生產，粗鋼減產至少30%，範圍遍及京津冀等周邊共2+26個城市，鋼鐵供應將更加吃緊。受煤炭價格高漲與電力不足衝擊，大陸當局已要求內蒙古、山西、陝西等產煤大省增產保供，惟近期山西省暴雨導致煤礦停產60座，煤炭價格易漲難跌，製造業成本恐再上升。在煉鋼原物料方面，國際強冶金煤已突破每噸400美元，鐵礦砂價格自9月低點反彈近四成，加上各項副原料供應緊俏而墊高鋼廠煉鋼成本；BDI指數則飆上13年來新高，國際運費持續堅挺以及能源供給議題，多項因素將支撐第四季亞洲鋼價止跌回穩向上。
此外，全球減碳趨勢儼然成形，國際主要鋼廠接連承諾至2050年前達成碳中和目標。為反映「綠色鋼材」高生產與投資成本，繼歐洲Tata後，德國Thyssenkrupp亦宣布將引進碳附加費，估算每噸鋼材需約23歐元，其他先進鋼廠將跟進並研擬相關計價方案。中鋼也為確保公司永續發展，已推動並規劃至2025年達成較2018年減碳7%之目標，並訂出2050年實現淨零排碳之努力願景；未來開盤訂價將參照國際主流鋼廠加徵碳附加費作法，以階段性投入碳減排製程、環保設備投資及相關研發成本，全力衝刺達成設定的減碳目標。
全球經濟方面，預期將穩健成長，先進國家疫苗施打逐漸普及，各國經濟活動陸續啟動，提振終端需求穩步釋出。另，根據世界鋼鐵協會10月13日最新預測，全球鋼鐵需求在2021年將成長4.5%至18.55億噸，2022年仍將較今年再成長2.2%，增加約4,100萬噸，鋼市榮景可望延伸至明年。
(時報資訊)
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