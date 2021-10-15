【時報-台北電】因中國嚴厲施行「能耗雙控」政策，使鋼鐵供應更加吃緊，加上煤炭價格高漲、電力不足衝擊以及國際運價堅挺墊高生產成本，令第四季亞洲鋼價回穩向上。

業者表示，但考量中國寶鋼與越南河靜鋼廠相繼開出平盤，且下游終端仍受海運不順而衍生出產銷遞延，因此決議11月全面持平。

中鋼11月盤價，包含熱軋鋼板、冷熱軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲等，皆開出平盤。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#鋼捲 #中鋼

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
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